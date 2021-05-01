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Эксперты рассказали, как можно снизить сумму оплаты ЖКУ, если хозяева квартиры во время длинных майских праздников куда-то собираются уехать.

Так, можно сделать перерасчёт платы за воду, электричество, газ, канализацию, и тепло. Кроме того, можно пересчитать плату за вывоз мусора, если она рассчитывается по числу собственников или жильцов. Однако во всех случаях перерасчёт возможен, если жильцы отсутствовали более пяти дней, без учёта дней отъезда и приезда.

Заявку на перерасчёт следует подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. Также необходимы документы, которые подтверждают отсутствие жильцов в квартире. К примеру, подойдёт справка из садоводческого товарищества.

В случае, если имеются счётчики на электричество и воду, то подавать заявление на перерасчёт нет необходимости, так как показания будут нулевыми. Перерасчёт можно сделать, если нет технической возможности поставить приборы учёта, что должно быть подтверждено документально.

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