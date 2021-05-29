В журнале «Ланцет» появилась публикация, авторы которого рассказали о курении в разных странах мира. Статья посвящена Всемирному дню без табака, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 30 мая.

Ученые, представляющие коллаборацию GBD, заявили, что эпидемия курения в мире продолжается, а количество людей, употребляющих табак, растет с каждым годом. Они связали это с неэффективностью мер, применяемых для борьбы с вредной привычкой.

По словам ученых, необходимо продолжать запрещать рекламу табачных изделий не только на телевидении, но и в социальных сетях, на специализированных интернет-ресурсах. Также они рекомендуют повышать налоги на эту продукцию.

Лидерство в мире по курению табака принадлежит Китаю. В этой стране живет каждый третий человек, употребляющий табачную продукцию. Помимо КНР, в десятке наиболее «курящих» государств также оказались Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.

Авторы исследования рассказали о множестве заболеваний, которые провоцирует курение. Также они отметили, что избавляться от привычки никогда не поздно. Статистика показывает, что из тех людей, которые бросили курить полтора десятилетия назад, умерло лишь 6 процентов жителей планеты. При этом 87% смертей – это те, кто так и не избавился от табака до конца своих дней.