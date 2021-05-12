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Рано или поздно Украина вступит в Североатлантический альянс, поэтому России с Белоруссией нужно уже сейчас задуматься о противодействии НАТО в новых условиях, уверен политический обозреватель Александр Шпаковский. Он также отмечает, что последствия подобных действий Киева для систем безопасности обеих стран могут быть самыми негативными.

Политолог пояснил, что НАТО строит планы на Украину уже давно. Поэтому как Москве, так и Минску давно пора прекратить смеяться над Киевом и заявлять, что его в альянс не примут. Стратегии национальной безопасности обеих стран нужно выстраивать с учетом того, что Украина станет членом НАТО и разместит на своей территории американские ракеты.

Именно поэтому, считает эксперт, сейчас Россия и Беларусь должна задуматься о военном союзе, а также о разработке мер противодействия интеграции Украины в Североатлантический альянс.

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