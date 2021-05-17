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Петербуржцы требуют отстранить от работы комбинат «Артис-Детское питание», поставляющий еду во многие образовательные учреждения города. Данная компания замешана во многих крупных скандалах.

Родители жалуются в группу «Школьный ревизорро» на качество питания от «Артис-Детское питание». Школьники говорят, что еду подают невкусную и холодную. После того, как стало известно, что комбинат использует в готовке отходы, многие потребовали закрыть «Артис-Детское питание».

 

Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»
Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»

Участница сообщества Эмма обратила внимание на то, что компания выигрывает контракты за счет максимального снижения первоначальной цены предложения. Например, в Колпинском районе комбинат понизил начальную цену на 40%. Поэтому сейчас «Артис» вынужден экономить на размерах порций.

Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»

Администраторы сообщества «Поребрик сити | новости Санкт-Петербурга» написали, что «Артис-Детское питание» уже проверяют.

Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»

Другой пользователь считает, что недобросовестных поставщиков питания необходимо закрыть, а приготовление еды организовать на базе учебных заведений.

Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»

Учебный год близится к концу, скоро начнутся тендеры на поставку еды в школы и детские сады. Чтобы родители смогли повлиять на качество питания в следующем учебном году, специалисты Министерства просвещения создали Телеграм-канал, где законные представители детей могут поделиться своими предложениями и замечаниями.

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