На сайте «Авиа.про» сообщили, что 2 мая неподалеку от российской базы ВМС, где дислоцируются атомные подлодки, был обнаружен самолет-разведчик американских ВВС.

Речь идет о базе, находящейся в Вилючинске. Разведывательное воздушное судно RC-135V пролетело возле Авачинской бухты. Военные эксперты предполагают, что его основная цель заключалась в определении субмарин, расположенных в доках, чтобы узнать, какие АПЛ отправились в Тихий океан.

Согласно предварительной информации, американский самолет не нарушил воздушное пространство РФ. Отсутствует также информация о его перехвате со стороны российских ВКС. Не исключено, что разведчик лишь проверял работу систем ПВО, находящихся на восточном побережье РФ.