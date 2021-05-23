Представители Aerion сообщили о сворачивании проекта по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера AS2 по причине нехватки финансов.

Работа над данным самолетом началась около 7 лет назад. В длину он должен был достигать почти 52 метров, а размах его крыла мог составить 18,6 метра. Специалисты собирались установить на нем 3 двигателя, общая тяга которых превышала бы 207 килоньютон. Он был рассчитан на транспортировку до 12 пассажиров.

При полете над водой крейсерская скорость AS2 могла составить до 1,6 Маха, а над сушей – до 1,2 Маха. Удерживая скорость на 1,4 Маха, авиалайнер мог пролететь до 7 800 километров, а на 0,95 Маха – до 10 000 километров. Тестовый образец, готовый для полетов, планировалось завершить уже в 2024 году.