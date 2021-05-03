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Сотрудник полиции Нью-Йорка подшутил над актером Районом Рейнольдсом, который снимается в третьей части фантастического блокбастера Дедпул. Правоохранитель заявил, что если в этом фильме не появится Хью Джекман, то Рейнольдс будет вынужден заплатить штраф.

«Эй, Райан, ты должен найти для этого парня место в “Дэдпуле-3”. Пусть это будет хотя бы десятиминутная сцена, камео, но это было бы потрясающе. Именно это сделало бы фильм по-настоящему интересным», – сообщил полицейский.

Видеозапись этого разговора в Сети опубликовал Хью Джекман. Он по достоинству оценил шутку и заявил, что полицейский дал «невероятно умную» рекомендацию. Также актер рассказал, что просто гулял по городу, когда к нему подошел правоохранитель и попросил записать свое обращение к Рейнольдсу. Он также заявил, что если его просьба не будет выполнена, тот получит штраф.

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