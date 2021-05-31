Основное направление работы автоломбарда – выдача денежных кредитов под залог транспортных средств. Кроме этого, предприятие предоставляет возможность приобрести недорого качественную машину. Не все клиенты используют своем право выкупить средство передвижения, рассчитавшись с денежным долгом. Автоломбард выставляет залоговую технику на продажу, чтобы компенсировать свои финансовые расходы.

Ассортимент машин, которые можно приобрести в автоломбарде

Покупка автомобилей на вторичном рынке всегда связана с определенным риском. Не всегда удается визуально установить наличие в машине неисправностей. Сотрудники автоломбарда проводят тщательное тестирование техники еще на этапе оформления ссуды. В залог чаще всего принимаются автомобили со стоимостью до 1 млн. рублей. Более дорогие машины достаточно сложно продать при невыплате заемщиками долгов. На реализацию выставляются ТС отечественного, а также иностранного производства с хорошими техническими характеристиками.

Покупателям гарантируется исправность всех рабочих узлов, электросистемы, оптических элементов и двигателя ТС. В автоломбарде распродажа авто в Москве позволяет купить различные марки и модели машин. Компания «Автомобильный Дом» предлагает выгодные условия проведения сделки каждому клиенту. Будущему владельцу машины не нужно тратить время на снятие ТС с учета в ГИБДД. Эти обязанности принимают на себя ответственные сотрудники автоломбарда. Они также занимаются подготовкой необходимого пакета документов для проведения коммерческой сделки. Поэтому оформление официального договора занимает минимальное количество времени.

Критерии выбора машины в автоломбарде

В автоломбардном заведении все транспортные средства продаются при наличии согласия их владельца. Поэтому никаких к претензий к покупателям не выдвигается. Кредитное учреждение несет полную ответственность за правовую чистоту проводимой сделки, в которой заинтересованы все три стороны: хозяин машины, посредник и новый владелец. При выборе ТС рекомендуется обращать внимание на такие моменты:

техническое состояние;

качество функционирование основных рабочих узлов и систем;

комфортность оформления салона;

вместимость багажного отделения.

На продажу в автоломбарде выставляется не только легковая техника, но и грузовики, мотоциклы, скутеры и машины специального назначения.

По материалам сайта https://www.zao-lombard.ru/