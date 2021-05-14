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На канале FOX News, сославшись на Ричарда Гринелла, экс-главу Национальной разведки США, сообщили, что Сьюзан Райс, бывшая советница американского лидера, является «теневым президентом» страны.

Согласно словам Гринелла, в настоящий момент времени Райс руководит советом по внутренней политике в Белом доме. Эта должность позволяет ей значительно влиять на решения Джо Байдена, нынешнего лидера США. Ее назначение на этот пост также указывает на то, что внешняя политика страны будет превращена во внутреннюю.

По мнению политика, у Байдена не хватит сил, чтобы не допустить левых к получению власти, а Камала Харрис, американский вице-президент, совсем «не осознает, что сейчас происходит». При этом в стране имеется «теневой президент» Райс, которую никто не замечает. Журналисты также отмечают, что она является богатейшей представительницей Белого дома с доходом почти 38 миллионов долларов.

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