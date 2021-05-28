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Китайский портал QQ-Tencent сегодня, 28 мая, опубликовал сравнительный анализ по минимально фиксируемой акустической «шумности» подводных лодок трех ведущих в мире военных держав – США, России и КНР. Основное место в статье популярного китайского издания, разумеется, занимают выдержанное на высокоидейном национально-патриотическом уровне описания достижений, которые за десятилетия развития Нового Китая позволили добиться многих прорывов в военных технологиях.

Как особо подчеркивает QQ-Tencent, атомные подводные лодки Китая теперь могут конкурировать с другими лидирующими в мире военно-морскими державами, такими как США и Россия. Возможности скрытности от гидроакустического обнаружения противником – одна из важнейших характеристик любых современных атомных субмарин. Приведенные в статье данные опираются на оценки военных экспертов.

Сегодня, согласно этим оценкам, атомные подводные лодки США по-прежнему остаются на лидирующих позициях в мире по своим масштабам и характеристикам. Американская АПЛ класса Seawolf («Морской волк») уделяет особое внимание бесшумности, ее рабочий показатель шума составляет всего 95 децибел.

Россия также является могущественной страной в разработке атомных подводных лодок, а ее атомные подводные лодки класса «Борей» – это «большой убийца», которого боятся даже Соединенные Штаты. Уделяя внимание огневой мощи АПЛ, Россия также усилила бесшумность своих атомных субмарин: характеристики звука, издаваемого российской атомной подводной лодкой типа «Борей», составляет около 100 децибел, что очень близко к цифрам США.

Китайские атомные подводные лодки проекта «Хань» были изготовлены после сложных и длительных разработок. Эти АПЛ были очень шумными, и когда были построены первые образцы, за рубежом их высмеивали как «морские тягачи». Но сегодняшнее новое поколение китайских атомных подводных лодок больше не является теми шумными «грузовиками», которые были раньше. Их рабочий шум фиксируется в параметрах 100-110 децибел – то есть уже достигнут уровень России.

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