Глава государства Владимир Путин изменил изначальный вариант речи для парада Победы, что кардинально поменяло смысл одной из фраз, заявил политолог Андрей Колесников. Он пояснил, что речь президента немного отличалась от той, что была опубликована на сайте kremlin.ru.

Так, в первоначальном варианте была фраза «советский народ был един на пути к Победе». Однако Путин заменил «един» на «один», что привело к изменению всего смысла фразы. Колесников поясняет, что сейчас на сайте привели речь в соответствие с тем, что говорил глава государства, но изначальный вариант можно найти в «Парламентской газете».

В своей непривычно длинной речи Путин много времени уделил Победе, а также говорил о тех угрозах и вызовах, с которыми сейчас столкнулась Россия. Также он оценил готовность РФ отвечать на эти вызовы и вступать в контакты с другими странами мира.