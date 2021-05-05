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Как только будут приняты меры по улучшению эпидемиологической ситуации в Турции, так сразу можно будет обсудить восстановление турпотока из России на курорты этой страны. Именно такое решение приняли президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора.

К вышеупомянутым мерам относится приобретение Анкарой у Москвы вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, главы государств обсудили вопросы производства данного препарата на турецких фармацевтических предприятиях.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Турции привел к тому, что Россия закрыла авиасообщение с этой страной до 1 июня текущего года. В настоящий момент Анкара предпринимает комплексные меры, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку. Кроме того, после 15 мая в Турцию должны отправиться российские эксперты, которые оценят ситуацию перед открытием авиасообщения.

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