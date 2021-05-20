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Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не принесла каких-то реальных результатов, но позволила РФ узнать две важных вещи, уверен сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Соединенные Штаты сильно беспокоятся из-за возможного стратегического объединения России и Китая. Именно поэтому в последнее время риторика в адрес РФ стала более мягкой.

Вторая важная вещь заключается в том, что американскому президенту Джо Байдену срочно нужна встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас США регулярно озвучивают свои претензии на мировое лидерство, но без переговоров двух президентов они так и останутся претензиями без реального воплощения.

Пушков также отметил, что встреча продемонстрировала нежелание США снимать санкции с России. Поэтому политическая и экономическая война продолжается и переговоры Блинкена с Лавровым ничего не смогли изменить.

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