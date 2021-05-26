В 2020 году Соединенные Штаты «слетели с катушек» и разрушили тот ««относительно устойчивый баланс», которого удалось достичь в последние годы минувшего столетия, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал последние события в Америке, ознаменовавшиеся целой серией убийств с использованием огнестрельного оружия. По мнению Пушкова, налицо все признаки как экономической, так и политической деградации Соединенных Штатов. Американская мечта, к которой стремились миллионы людей во всем мире, была мифом, стремительно разрушающимся у всех на глазах прямо сейчас.

США ждут тяжелые времена, предрекает представитель СовФеда. Он считает, что восстановить золотой для Америки период уже невозможно, а двадцать первый век вполне может стать для нее последним.