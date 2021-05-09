Президент России Владимир Путин не поздравил с Днем Победы своих коллег Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, чтобы не давать их повод для новых выпадов в адрес РФ, пояснил сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что Путин все сделал правильно – поздравил народы Украины и Грузии, которые чтут память о войне и погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Власти же этих стран давно придумали собственную историю и отмечают лишь примирение с нацистами и их теперешними приспешниками.

Напомним, что Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы бывших 9 республик СССР, Северной Осетии и Абхазии, а также народы Украины и Грузии. Он призвал прекратить перекручивание исторических фактов на свой лад и пересматривать вполне однозначные итоги Великой Отечественной войны.