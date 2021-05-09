читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин не поздравил с Днем Победы своих коллег Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, чтобы не давать их повод для новых выпадов в адрес РФ, пояснил сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что Путин все сделал правильно – поздравил народы Украины и Грузии, которые чтут память о войне и погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Власти же этих стран давно придумали собственную историю и отмечают лишь примирение с нацистами и их теперешними приспешниками.

Напомним, что Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы бывших 9 республик СССР, Северной Осетии и Абхазии, а также народы Украины и Грузии. Он призвал прекратить перекручивание исторических фактов на свой лад и пересматривать вполне однозначные итоги Великой Отечественной войны.

Вам может понравиться

Чешская путешественница восхитилась красотами Байкала и Сибири

Йолана Седлачкова, путешественница из Чехии, поведала о том, что во время отдыха в РФ сильнее всего ее поразила деревня Давша возле Байкала и само озеро. Согласно словам уроженки Чехии, эта

“Вездесущие русские” незримо присутствовали на переговорах Блинкена и Зеленского

На переговорах между президентом РФ Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном незримо присутствовали Россия и ее лидер Владимир Путин. Без упоминания о них встреча не обошлась. Забавный инцидент произошел

Илон Маск впервые заявил, что у него имеется психическое расстройство

Илон Маск выступил в качестве ведущего передачи Saturday Night Live, и рассказал об имеющемся у него психическом расстройстве. Как заявил Маск, для него является честью стать ведущим этого шоу, также
  • Анна
  • 09.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 12 °C |