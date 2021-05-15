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Как бы президент Украины ни распинался, рассказывая о борьбе с олигархическими структурами, помещение под домашний арест главы ОПЗЖ Виктора Медведчука – это всего лишь недобросовестная конкуренция. Владимир Зеленский просто увидел, что его рейтинги падают, а Медведчук набирает все больше сторонников, и «состряпал» дело на политического оппонента.

Такое мнение высказал в Твиттер-аккаунте российский сенатор Алексей Пушков. Он написал, что Зеленский арестом Медведчука достигает сразу двух стратегических целей – повышает собственный рейтинг, привлекая на свою сторону патриотические силы, выступающие против «кума Путина», а также зачищает политическое поле.

Напомним, что в доме Медведчука были проведены обыски, а самого политика суд отправил под домашний арест до 9 июля. Генпрокурор Ирина Венедиктова уже высказала недовольство таким решением и заявила, что намерена продолжать бороться и добиваться заключения главы ОПЗЖ под стражу.

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