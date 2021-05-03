Денис Пушилин, руководитель ДНР, сомневается, что из-за Украины может начаться новая глобальная война.

Согласно его словам, текущую обстановку в Донбассе не стоит называть назвать бесконечным тупиком – в будущем она когда-нибудь завершится. Хоть Пушилин и не знает, как именно она закончится, однако уверен, что Украина точно не станет причиной начала следующей мировой войны. Он добавил, что Киев является разменной монетой для стран Запада, которым продолжат пользоваться, пока ему есть, что им предложить.

Глава непризнанной республики также сообщил, что украинские вооруженные силы сильно изменились за последние годы. По его мнению, они не могли не измениться, учитывая значительные вливания со стороны США, Чехии и других государств Европы. Пушилин также напомнил о постоянной работе западных инструкторов с украинскими солдатами.