В управлении СК РФ по Подмосковью рассказали о том, что в Мытищах в результате пожара умерли два малолетних ребенка.

Отмечается, что данный инцидент случился в многоквартирном здании, находящемся на Летной улице. Сумев локализовать пожар, спасатели заметили тела двоих детей в возрасте 5 и 6 лет. По факту случившегося началась проверка и заведено уголовное дело. На данный момент следователи пытаются определить все обстоятельства произошедшего.

В региональной прокуратуре взяли под контроль ход данного расследования. Были также назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас все еще неясно, почему маленькие дети остались дома одни без присмотра взрослых.