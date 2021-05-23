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В управлении СК РФ по Подмосковью рассказали о том, что в Мытищах в результате пожара умерли два малолетних ребенка.

Отмечается, что данный инцидент случился в многоквартирном здании, находящемся на Летной улице. Сумев локализовать пожар, спасатели заметили тела двоих детей в возрасте 5 и 6 лет. По факту случившегося началась проверка и заведено уголовное дело. На данный момент следователи пытаются определить все обстоятельства произошедшего.

В региональной прокуратуре взяли под контроль ход данного расследования. Были также назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас все еще неясно, почему маленькие дети остались дома одни без присмотра взрослых.

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Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |