Пресс-секретарь АвтоВАЗ Сергей Ильинский в беседе с изданием Daily Storm заявил, что американская компания Tesla не будет являться конкурентом концерну.

Ильинский объяснил это тем, что у компаний различные ценовые категории и уровни доступности автомобилей. Они ориентированы на разную целевую аудиторию.

Так, электромобили Tesla имеют достаточно высокую стоимость, а потому для многих россиян они практически не доступны. Как отметил Ильинский, сейчас автомобили Lada являются наиболее доступными на российском авторынке, а потому никакой конкуренции и быть не может, и Tesla не окажет какого-либо влияния на АвтоВАЗ.

Согласно заявлению Ильинского, в итоге каждый автомобиль этих компаний займёт свою нишу.

Ранее Илон Маск в рамках марафона “Новое Знание” заявил, что Tesla в скором времени может появиться в России. Также он отметил, что в России могут начать и производство этих автомобилей.