Специалисты ФАС указали цену нового препарата от COVID-19 под названием «Спутник Лайт». Одна доза будет стоить государству 342,36 рубля.

В опубликованном ведомством посте указывается, что предельная отпускная стоимость вакцины не превысит 343 рубля. Как только «Спутник Лайт» будет зарегистрирован, его сразу же отправят в российские медучреждения. Он является 4-й вакциной, разработанной в РФ и допущенной для использования в борьбе с коронавирусом.

Данная вакцина представляет собой «упрощенный» вариант «Спутника V», состоящий из одного укола. Эксперты добавляют, что она может стать временным решением для стран, у которых наблюдается пик заболеваемости.