В ряде СМИ сообщили о полном уничтожении позиций 128-й бригады вооруженных сил Украины в результате мощного минометного обстрела.

Отмечается, что между двумя украинскими подразделениями, находящимися в Донбассе, произошла перестрелка с использованием минометов. В виде доказательства случившегося используется ролик, на котором можно увидеть лишь машину СЦКК, несколько горящих построек и гражданское авто. Боевая техника и украинские бойцы на записи не показаны.

Журналисты при этом не указывают, где именно произошел конфликт, и не называют место дислокации военных, оказавшихся под обстрелом. Представители СЦКК и Минобороны Украины пока никак не прокомментировали данный инцидент.