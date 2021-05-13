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На размещенном в Интернете ролике демонстрируется дирижабль ВВС Израиля, подбитый военнослужащими Палестины.

Отмечается, что данное воздушное судно висело в небе над одной из авиабаз Израиля. Палестинцы заметили его и открыли по нему огонь. Получив прямое попадание, дирижабль стал быстро терять высоту, а затем упал на землю. При этом в видео можно услышать звуки стрельбы. По мнению военных экспертов, огонь велся из зенитных комплексов.

При этом Израиль пока никак не прокомментировал данный инцидент. Согласно предварительным сведениям, этот беспилотный летательный аппарат следил за пуском ракет из сектора Газа по израильским территориям.

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