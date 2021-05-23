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В сети опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлена сумасшедшая погоня российских военнослужащих за американскими бронеавтомобилями. Сообщается, что этот инцидент произошел в Сирии в 2020 году.

Напомним, что представители Минобороны США тогда заявляли, что российские военные вели себя непрофессионально и агрессивно. Однако эти высказывания были и остаются безосновательными. Все дело в том, что американских военнослужащих в Сирию никто не звал. Поэтому на территории страны они находятся в нарушение всех международных норм и законов.

Пентагон также заявлял, что несколько солдат армии США получили серьезные травмы. Видео погони ранее уже выкладывалось в сеть, однако снимали его случайные очевидцы. Сейчас опубликован ролик, снятый самими участниками инцидента.

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