В сети опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлена сумасшедшая погоня российских военнослужащих за американскими бронеавтомобилями. Сообщается, что этот инцидент произошел в Сирии в 2020 году.

Напомним, что представители Минобороны США тогда заявляли, что российские военные вели себя непрофессионально и агрессивно. Однако эти высказывания были и остаются безосновательными. Все дело в том, что американских военнослужащих в Сирию никто не звал. Поэтому на территории страны они находятся в нарушение всех международных норм и законов.

Пентагон также заявлял, что несколько солдат армии США получили серьезные травмы. Видео погони ранее уже выкладывалось в сеть, однако снимали его случайные очевидцы. Сейчас опубликован ролик, снятый самими участниками инцидента.