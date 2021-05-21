Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства России, сообщила о направлении ноты протеста посольством РФ на Украине после проведения антироссийских акций возле его здания.

Отмечается, что рядом со зданием дипломатической миссии собрались десятки людей, выкрикивавших оскорбительные слова в адрес России и различные лозунги. Они также закрыли въезд на территорию диппредставительства. Захарова отметила, что эта провокация была организована местными радикалами.

Собравшиеся протестовали против действий организации ХАМАС из Палестины, которая якобы, как и Донбасс, получает военную поддержку от Российской Федерации. Представитель российского МИД назвала подобную логику «изуверской».