Польша обещает «продвинуть» Украину в НАТО, однако этим она совсем не желает добра своему соседу. Напротив, польский президент Анджей Дуда все дальше загоняет украинского лидера Владимира Зеленского в ловушку и готовит для него роль Саакашвили, уверен варшавский журналист Матеуш Пискорский.

Он отмечает, что государства, находящиеся в ЕС на ключевых ролях, осознают, что Россия никогда не вернет Украине Крым. И принимают участие в разнообразных мероприятиях по поводу полуострова чисто номинально. Польша, а также прибалтийские страны и Румыния, напротив, горят желанием спровоцировать глобальный конфликт.

Польский репортер в связи с будущим саммитом в Бухаресте, на котором Дуда намеревается заявить о поддержке вступления Киева в НАТО, напоминает, что практически такой же саммит состоялся в 2008 году. С той лишь разницей, что тогда вышеозначенные страны поддерживали Грузию. В результате они подтолкнули ее к атаке на Южную Осетию, что закончилось для Тбилиси разгромом со стороны России.

То же самое сейчас происходит и с Украиной. Зеленского толкают на авантюры, направленные на возвращение Донбасса и Крыма и обещают поддержку, однако это будет война до последнего украинца, помощи в которой Киев не дождется.