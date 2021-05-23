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Когда газопровод «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию, Германия может превратиться в «мини-Россию», заявил польский замминистра инфраструктуры Марцин Хорала. Вместе с тем политик понадеялся, что США не дадут реализовать этот проект до конца.

Хорала напомнил, что Вашингтон принял решение отменить санкции в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2. В связи с этим он выразил надежду на то, что США все же не изменили позицию относительно строительства «Северного потока-2». Но предположил, что Берлин может договориться с Белым домом, ничего не сообщая Польше и другим странам ЕС.

Политик заявил, что если газопровод будет достроен, Германия станет «российским энергетическим хабом». От этого пострадают не только Украина, которая сможет порезать свою ГТС на металлолом, но и Соединенные Штаты. Именно поэтому Вашингтон вряд ли полностью откажется от санкций, уверен Хорала.

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