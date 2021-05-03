Немецкие правоохранители вскрыли в даркнете крупную сеть которая распространяла детскую порнографию. Сообщается, что она работала по всему миру и включала в себя больше четырехсот тысяч участников.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии уже заявило, что данная сеть является наиболее крупной в мире. В настоящий момент уже проведены обыски на семи объектах в Германии, а также в Парагвае, у одного из активных участников сети. Действовали они в одном из сегментов даркнета.

По заявлению ведомства, сеть работает уже второй год. Расследование в отношении нее было инициировано немецкими властями. Кроме того, к правоохранителям Германии подключились сотрудники полиции Австрии, Канады, Голландии, Соединенных Штатов и ряда других стран. Участвовал в расследовании и Европол.

Известно, что первыми задержанными подозреваемыми стали 4 жителя Германии, трое из которых являлись администраторами сети, а четвертый – загружал порнографический контент.