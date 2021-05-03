читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие правоохранители вскрыли в даркнете крупную сеть которая распространяла детскую порнографию. Сообщается, что она работала по всему миру и включала в себя больше четырехсот тысяч участников.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии уже заявило, что данная сеть является наиболее крупной в мире. В настоящий момент уже проведены обыски на семи объектах в Германии, а также в Парагвае, у одного из активных участников сети. Действовали они в одном из сегментов даркнета.

По заявлению ведомства, сеть работает уже второй год. Расследование в отношении нее было инициировано немецкими властями. Кроме того, к правоохранителям Германии подключились сотрудники полиции Австрии, Канады, Голландии, Соединенных Штатов и ряда других стран. Участвовал в расследовании и Европол.

Известно, что первыми задержанными подозреваемыми стали 4 жителя Германии, трое из которых являлись администраторами сети, а четвертый – загружал порнографический контент.

Вам может понравиться

Белоруссия готовит военный ответ на агрессивные действия США и НАТО

Польша, Украина и прибалтийские государства стремятся увеличить присутствие войск НАТО на своей территории, что создает серьезную угрозу не только для России, но и для Беларуси. Именно поэтому Минск взял курс

В Финляндии от неизвестного наркотика умерло минимум 10 молодых людей

1 мая в столице Финляндии Хельсинки и в городе Турку было зафиксировано по 5 загадочных смертей. В качестве предварительной причины специалисты называют отравление ранее неизвестным наркосодержащим веществом. Ранее финские СМИ

Карасев объяснил, что делает Россию великой державой

Россия продолжает расширять свое военное присутствие в мире, что позволяет называть ее великой державой, заявил политолог Владимир Карасев. Он напомнил, что сейчас в активе РФ имеются морская и авиабаза в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 24 °C |