Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Согласно их словам, в правоохранительные органы Выборга в апреле решили обратиться две местные жительницы, заявившие, что над их несовершеннолетними дочерьми сексуально надругался неизвестный мужчина. Данный инцидент произошел в парковой зоне города. Злоумышленник пригрозил школьницам ножом.

Сотрудники полиции отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий им удалось найти подозреваемого 9 мая в полседьмого вечера на Ленинградском шоссе. Им оказался 24-летний гражданин одной из закавказских стран.

Вам может понравиться

Иран попытался атаковать подлодку США своим москитным флотом

В издании «Авиа.про» сообщили, что иранские ВМС попытались ударить по атомной подводной лодке Соединенных Штатов в акватории Персидского залива. Авторы материалы утверждают, что не менее тринадцати высокоскоростных лодок из так

В США встревожились ростом военного сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии

Китай остается крупнейшим покупателем российского оружия в Юго-Восточной Азии, но Москва наращивает военные связи с другими странами. Подробный обзор военного сотрудничества стран этого региона с Россией 10 мая опубликован изданием

Десантники из 82-й дивизии ВДВ армии США совершат прыжки с парашютом у границ России

Парашютисты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, входящие в состав боевой группы 3-й бригады, 9 мая осуществили беспосадочный перелет в Эстонию для участия в учениях Swift Response. Как сообщает Army Times,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |