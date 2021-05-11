Представители управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Согласно их словам, в правоохранительные органы Выборга в апреле решили обратиться две местные жительницы, заявившие, что над их несовершеннолетними дочерьми сексуально надругался неизвестный мужчина. Данный инцидент произошел в парковой зоне города. Злоумышленник пригрозил школьницам ножом.

Сотрудники полиции отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий им удалось найти подозреваемого 9 мая в полседьмого вечера на Ленинградском шоссе. Им оказался 24-летний гражданин одной из закавказских стран.