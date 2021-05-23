Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Плодотворному сотрудничеству Польши с Россией сильно мешает эгоцентризм Варшавы, а также ее неспособность забыть о старых обидах, уверен польский политолог Станислав Белень. По его словам, власти страны стали заложниками старого мышления и не хотят думать о том, как начать движение вперед.

Политолог отметил, что Россия сегодня играет все большую роль на международной арене. Поэтому конфликтовать с ней – это неконструктивная позиция. Сейчас Варшаве нужно искать варианты налаживания отношений с Москвой, так как она на пару с Китаем играет роль противовеса Западу.

Белень заявил также, что у Польши с Россией вполне может быть отличное совместное будущее. Но для того чтобы добиться этой цели, необходимо оставить попытки навязывать Москве западные общественно-политические модели и уходить от диалога, ориентируясь на давно забытые обиды.

Вам может понравиться

США убедились в военной мощи России после посещения базы “Арктический трилистник”

Визит на российскую базу «Трилистник» в Арктике произвел неизгладимое впечатление на журналистов телеканала CNN. Они поразились отлично развитой инфраструктуре посреди Северного Ледовитого океана, а также убедились в военной мощи РФ

Алексей Леонков: США в очередной раз толкают европейцев на “русские штыки”

«Союзники» и «партнеры» Соединенных Штатов на самом деле являются для них всего лишь щитом, который должен первым принять на себя удар России, уверен российский военный эксперт Алексей Леонков. По его

Британский генерал призывает использовать имперские методы политической войны

Россия воспользовалась тем, что после завершения холодной войны Британия «отвела глаза от мяча», и превзошла Лондон в методиках «информационно-политической войны», заявил генерал Королевских ВС Патрик Сандерс. Он также отметил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |