Плодотворному сотрудничеству Польши с Россией сильно мешает эгоцентризм Варшавы, а также ее неспособность забыть о старых обидах, уверен польский политолог Станислав Белень. По его словам, власти страны стали заложниками старого мышления и не хотят думать о том, как начать движение вперед.

Политолог отметил, что Россия сегодня играет все большую роль на международной арене. Поэтому конфликтовать с ней – это неконструктивная позиция. Сейчас Варшаве нужно искать варианты налаживания отношений с Москвой, так как она на пару с Китаем играет роль противовеса Западу.

Белень заявил также, что у Польши с Россией вполне может быть отличное совместное будущее. Но для того чтобы добиться этой цели, необходимо оставить попытки навязывать Москве западные общественно-политические модели и уходить от диалога, ориентируясь на давно забытые обиды.