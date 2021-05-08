Кирилл Дмитриев, возглавляющий Фонд прямых инвестиций, в 2024 году может стать президентом России, предположил основатель Телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин. Политолог считает, что это достойная кандидатура на роль преемника действующего главы государства Владимира Путина.

Также он перечислил других возможных кандидатов, к которым отнес Алексея Кудрина, сейчас возглавляющего Счетную палату, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, мэра столицы Сергея Собянина.

Дмитриев, по прогнозам экспертов, вскоре должен занять пост вице-премьера. Такой стремительный взлет политической карьеры связан с успешным продвижением на международный рынок вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, глава Фонда прямых инвестиций хорошо известен на Западе и даже имеет несколько наград от правительств других стран.