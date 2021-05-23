Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на встрече в Рейкьявике исполняли роль авангардов, от результатов стычки которых во многом будет зависеть судьба основного сражения, уверен политический аналитик Ростислав Ищенко. Он также заявил, что высокий стиль этих переговоров скрывал под собой архисложные дипломатические маневры.

По словам политолога, желание организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена изъявил Вашингтон. Задача Сергея Лаврова на переговорах с Блинкеном заключалась в том, чтобы не дать в руки Соединенным Штатам каких-либо козырей и продемонстрировать готовность к любым неожиданностям.

Ищенко пояснил, что хоть Вашингтон и является инициатором будущей встречи, у Москвы нет никакой возможности от нее отказаться. Если Россия это сделает, то США начнет на всех углах кричать о ее нежелании снизить градус международной напряженности. Но одна лазейка все же остается. Если Вашингтон будет вести себя враждебно по отношению к РФ, то она вполне сможет сослаться на это и отказать Байдену в переговорах.

Именно поэтому перед Блинкеном ставилась задача не демонстрировать недружественное отношение к России. Также госсекретарь получил полномочия обещать чуть ли не золотые горы, но делать это таким образом, чтобы не брать на себя каких-либо обязательств.

Опытный дипломат Лавров с легкостью разгадал столь хитрый маневр и ответил своим контрвыпадом, который заключался в предложении сперва провести что-то вроде полной инвентаризации отношений между двумя странами, а уже по ее итогам принимать комплексные решения.

Этот ход оказался весьма изящным, заявляет Ищенко. Лавров отлично понимает, что времени на инвентаризацию у Соединенных Штатов нет. Однако раз речь зашла о комплексных решениях, принимать их придется. И в такой ситуации Вашингтон будет вынужден принимать к обсуждению с Россией все наболевшие вопросы, а не только те, которые интересуют США.