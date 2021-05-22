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Заявления президента Украины Владимира Зеленского на Западе считают «непрофессионализмом в политике», уверен политолог Руслан Бортник. В одной из телепрограмм на канале «НАШ» эксперт заявил, что именно поэтому главе государства не удается добиться от западных государств такой же поддержки, которую предоставляли его предшественнику Петру Порошенко.

По словам политолога, Зеленский рассчитывает на эмоциональное восприятие своих заявлений, однако Запад относится к ним рационально, а иногда даже цинично. И именно поэтому не воспринимает украинского президента всерьез.

Бортник также привел в качестве примера недавнюю пресс-конференцию Владимира Зеленского, на которой тот не сумел дать определенного ответа на большинство животрепещущих вопросов, интересующих украинцев. В основном все его ответы указывали на то, что президент либо вообще не знает, что отвечать, либо не совсем в курсе сложившейся ситуации.

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