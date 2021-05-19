НАТО задействует беспилотные аппараты, чтобы следить за территорией Беларуси, заявил замначальника генштаба Вооруженных сил страны Игорь Король. Он отметил, что совершено уже более 30 попыток использования БПЛА, которые не соответствуют международным нормам.

Последний из этих дронов был сбит пограничниками Белоруссии. Сообщается, что он попал на радары при попытке перелететь границу страны с Литвой.

По мнению Игоря Короля, беспилотные аппараты не просто так летают рядом с территорией Белоруссии. Они проводят разведывательно-наблюдательные действия для выяснения обстановки на границах. Вполне вероятно, что БПЛА высматривают возможности для нападения натовских войск на Беларусь и РФ.

Напомним, что на днях официальный Минск высказал предположение, что бомбардировщики НАТО отрабатывали учебные удары по России и Белоруссии.