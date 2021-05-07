Представители управления СК РФ по Ленобласти сообщили об обнаружении расчлененного тела пенсионерки, пропавшей в 2020 году, неподалеку от кладбища, находящегося возле поселения Сертолово.

Согласно их словам, в ходе расследования дела об исчезнувшей женщине, которая летом предыдущего года покинула дом и не вернулась в него, сотрудники ведомства вместе с правоохранителями обследовали место захоронения во Всеволожском районе, и нашли части тела пропавшей, спрятанные в сумке.

В убийстве подозревают сына пенсионерки, задержанного и арестованного полицейскими. Мужчина отметил, что мать скончалась в начале сентября после совместного застолья. Но вместо того, чтобы вызвать врачей и полицейских, обвиняемый распилил тело ножовкой и спрятал в ближайшем лесу.