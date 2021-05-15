Отряд по борьбе с диверсионными силами противника Черноморского флота РФ провел комплекс тренировок. Боевые пловцы ныряли под воду с катера, обнаруживали и «уничтожали» диверсантов условного врага.

Учения прошли на специальном полигоне на военно-морской базе Черноморского флота на Крымском полуострове. Члены отряда были разделены на две группы, одна из которых исполняла роль диверсантов. После этого бойцы менялись местами.

Для обнаружения и уничтожения условного противника боевые пловцы использовали специально для них разработанное снаряжение и оружие.

Помимо учебной операции по обезвреживанию диверсионных групп, боевые пловцы также отрабатывали поиск и обезвреживание взрывных устройств под водой. Одновременно с этим они исследовали район, в котором проходили учения, но каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.