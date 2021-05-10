Актер Дмитрий Назаров, хорошо известный зрителям по сериалам «Кухня» и «Вызов», в канун Дня Победы прочел провокационное стихотворение о торжественном шествии военнослужащих и подвергся жесткой критике.

Так, журналист Владимир Соловьев предложил актеру заняться оценкой своей востребованности и отказаться от телепроектов с участием государства.

Также негативно высказался о новоиспеченном поэте писатель Михаил Шахназаров. Он заявил, что стихи плохие и читать их лучше в кругу своих друзей, а не для широкой публики. Он также порекомендовал Назарову продолжать болеть за столичный «Спартак» и исполнять роли с театральных постановках и сериалах.

Назаров в своем Инстаграм-аккаунте опубликовал видеозапись, на которой самолично прочел стихи о будущем параде Победы. В произведении явственно прозвучало сомнение в том, что подобные мероприятия целесообразны, что и послужило поводом для критики.