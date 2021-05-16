35-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в один из травмпунктов города и сообщила об изнасиловании. Женщину пришлось госпитализировать из-за сильных ушибов грудной клетки, лица и шеи, а также закрытой черепно-мозговой травмы.

Правоохранительные органы со слов жертвы рассказали, что в Парке Героев-пожарных она подверглась нападению неизвестного мужчины лет 35. Женщина пыталась сопротивляться, но была жестоко избита.

По ее описанию, мужчина был одет в темно-синие джинсы, синие же кроссовки и в куртку спортивного фасона с красноватым отливом. Рост насильника около 170 сантиметров, волосы светлые.

В пятницу в правоохранительные органы Петербурга поступило еще одно заявление об изнасиловании от 18-летней жительницы Купчино. Она заявила, что инцидент произошел еще 5 мая в районе станции метро Садовая. Насильник – знакомый жертвы, который пригласил ее к себе в квартиру.