Киев постоянно заявляет о защите собственного суверенитета, но по тем решениям, которые он принимает, хорошо видно, что как раз с суверенитетом у него серьезные проблемы. При этом дефицит независимости с радостью восполняют другие государства, которые давно управляют решениями Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно рука этих самых государств направляет решения Киева в антироссийское русло. Практически каждое из них направлено против России, что указывает на влияние Соединенных Штатов и других государств Запада.

Песков также отметил, что Россия вынуждена предпринимать меры, позволяющие обеспечивать безопасность собственных граждан в атмосфере враждебности и абсолютной непредсказуемости некоторых соседей. При этом она по-прежнему остается открытой для диалога и готова делать шаги, чтобы нормализовать отношения.