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Генинспектор американского оборонного ведомства в своем квартальном отчете указал, что РФ мешает работе механизма деконфликтинга на территории Сирии.

В размещенном документе указывается, что вооруженные силы РФ в общем стараются соблюдать договоренности с силами коалиции, направленные на недопущение прямого столкновения. Однако при этом они продолжают нарушать ряд правил, мешая тем самым бойцам СДС и коалиционной армии в Сирии.

В Пентагоне отметили, что сирийская правительственная армия и ее союзники, включая Иран и РФ, осуществляли попытки ограничить перемещение войск коалиции. В отчете также указано, что действия протурецких боевиков продолжают отвлекать США от противодействия террористическим силам.

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