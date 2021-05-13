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Пентагон нашел способ создать для России реальную угрозу. Он планирует восстановить старую базу на острове Шемья, что на Алеутском архипелаге. Совсем скоро там могут появиться американские истребители F-22 Raptor.

От острова до российской базы в Вилючинске, на которой базируется крупный флот АПЛ – чуть более 1000 километров. Это означает, что США фактически приставляет пистолет к виску РФ. Теперь американская армия сможет перехватывать российские самолеты и ракеты, надежно защищаясь от любых атак.

Впрочем, у России все же остается возможность смягчить последствия появления новой старой базы США, которая была закрыта после окончания холодной войны. Москве нужно задуматься над строительством своей авиабазы на острове Беринга. В настоящий момент там находится небольшой поселок, в котором размещена радиотехническая рота.

Оба острова – прямо скажем не подарок для ВС США и России. Шемья представляет собой настоящий холодный ад, где постоянно дуют сильные ветры, а также часто случаются землетрясения. Остров Беринга расположен в зоне умеренного климата, но и с ним не все в порядке, так как территорию регулярно затапливает.

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