В информагентстве Financial Times отметили, что американская налоговая служба случайно послала тысячам пенсионеров из Японии по 1400 долларов. Многие из них отправились в банки, чтобы обналичить чеки.

Согласно словам одного из пенсионеров в возрасте 75 лет, он почувствовал большую благодарность США, когда получил деньги. Пожилой мужчина отправился в местный банк и обналичил чек, однако сотрудники финансового учреждения заявили, что перед тем как получить деньги, ему нужно будет вначале доказать право на них.

Как оказалось, чеки были разосланы в ходе оказания помощи американцам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Всего было отправлено 2 миллиарда долларов. Однако в список по ошибке были включены граждане Японии, в прошлом успевшие поработать в США и имеющие право на получение маленькой пенсии в них. Представители налоговой службы попросили японцев выслать чеки обратно.