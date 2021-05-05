Международные экологические организации и власти Германии перед строительством «Северного потока-2» проводили все необходимые экспертизы, чтобы оценить возможные риски для окружающей среды. И дали добро на строительство газопровода, заявил вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

Так он прокомментировал заявления экологов, что газопровод якобы навредит фауне и флоре в океане. По словам Сигала, это всего лишь очередная попытка сорвать строительство, придумывая все новые и новые обвинения.

По словам эксперта, свои претензии к «Северному потоку-2» предъявляли уже члены экологических организаций Nabu и Deutsche Umwelthilfe. Они требовали срочно приостановить строительство, однако Федеральное морское и гидрографическое агентство, рассмотревшее все обвинения в попытках навредить окружающей среде, оставило разрешение на проведение работ в силе.