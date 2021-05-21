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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров покинул соцсеть Facebook. Сейчас при попытке посетить его страницу выдается сообщение, что «владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».

На днях Дуров сделал заявление в социальных сетях Twitter и Facebook становится все больше мошенников, которые под его именем проворачивают разнообразные манипуляции.

Кроме того, основатель «Телеграм» считает, что его небольшая команда справляется со своими задачами гораздо лучше, чем огромная американская корпорация Facebook. Он без ложной скромности назвал свое творение гораздо лучшем, чем эта соцсеть, так как в Telegram отсутствуют всякие ограничения.

Дуров активно развивает «Телеграм», внедряя все новые и новые функции, благодаря чему мессенджер давно превратился в главного конкурента социальных сетей.

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