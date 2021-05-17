Радикальное движение «Исламский джихад» заявляет о планах нанести удар по Израилю баллистической ракетой. Речь идет об иранском боеприпасе «Хадж Кассем», который в момент удара развивает скорость в 15 чисел Маха.

Дальность поражения целей этой ракетой составляет около тысячи километров. Радикалы уточняют, что удар будет наноситься по Израилю из-за пределов Палестины. Откуда именно, разумеется не уточняется.

Военный аналитик информационного агентства ИАНЕД Олег Лукьянов заявляет, что Израиль без труда вычислит точку пуска и ударит в ответ. Впрочем, Соединенные Штаты, которые прослушивают практически весь Ближний Восток и ведут постоянную разведку, вполне могут выдать Израилю местоположение ракеты еще до ее запуска.

По мнению Лукьянова, если Палестина все же использует баллистические ракеты, обратно дороги не будет. Ей придется воевать до победы либо до полного уничтожения. Также эксперт сомневается, что удар нанесет Иран, который вряд ли захочет вступать в полномасштабную войну с Израилем.