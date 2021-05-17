читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Радикальное движение «Исламский джихад» заявляет о планах нанести удар по Израилю баллистической ракетой. Речь идет об иранском боеприпасе «Хадж Кассем», который в момент удара развивает скорость в 15 чисел Маха.

Дальность поражения целей этой ракетой составляет около тысячи километров. Радикалы уточняют, что удар будет наноситься по Израилю из-за пределов Палестины. Откуда именно, разумеется не уточняется.

Военный аналитик информационного агентства ИАНЕД Олег Лукьянов заявляет, что Израиль без труда вычислит точку пуска и ударит в ответ. Впрочем, Соединенные Штаты, которые прослушивают практически весь Ближний Восток и ведут постоянную разведку, вполне могут выдать Израилю местоположение ракеты еще до ее запуска.

По мнению Лукьянова, если Палестина все же использует баллистические ракеты, обратно дороги не будет. Ей придется воевать до победы либо до полного уничтожения. Также эксперт сомневается, что удар нанесет Иран, который вряд ли захочет вступать в полномасштабную войну с Израилем.

Вам может понравиться

На границе с сектором Газа сгорел танк “Меркава” израильских ВС

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий танк «Меркава», принадлежащий Армии обороны Израиля. Место действия судя по всему – это граница с сектором Газа. Подробности об инциденте не раскрываются.

Чубайс назвал “омерзительную ложь” главной причиной своей ненависти к СССР

В Советском Союзе на каждом шагу была «омерзительная ложь», заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он пояснил, что именно это

Флотилия “антитеррористических” кораблей США стоит без дела 15 лет

15 лет назад Соединенные Штаты за 16 миллиардов долларов построили боевые корабли LCS, которые планировалось использовать для борьбы с терроризмом. Но что-то пошло не так, и эти суда остаются невостребованным
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 28 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 17 мая – переменная облачность, до 23 °C |