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Издание The Jerusalem Post сообщает, что для обстрелов израильской территории боевики радикального палестинского движения ХАМАС использовали российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Эксперты подтверждают, что в распоряжении Палестины имеются такие ПТРК.

Так, комплекс точно применялся для обстрела внедорожника прямо на границе Израиля и сектора Газа. Военный бронеавтомобиль был сразу уничтожен. Атака на него совпала по времени с ракетными ударами, которые нанес Израиль.

Кроме того, ранее предполагалось, что именно российский комплекс «Корнет» снес башню израильскому танку «Меркава». Боевая машина сильно пострадала, также сообщается о гибели экипажа. Впрочем, подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

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