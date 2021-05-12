В издании «Авиа.про» сообщили, что палестинские группировки из Сектора Газа нанесли ракетные удары по базе Израиля с истребителями F-35 и ядерном объекту, находящемуся в Димоне.

Отмечается, что множество ракет, выпущенных боевиками ХАМАС, упали в окрестностях Беэр-Шевы, возле которого находится авиабаза «Неватим» с новейшими самолетами. В информационном агентстве IntelSky заявили, что по южной части страны были выпущены сотни ракет. Однако данных об ущербе пока не поступало, поэтому неизвестно, попали ли снаряды по аэродрому.

Журналисты также указывают на то, что рядом с Беэр-Шевом находится ядерный исследовательский комплекс. Если он будет уничтожен ракетным ударом палестинцев, то Израиль получит колоссальный урон. В СМИ напоминают, что за последние 38 часов по еврейскому государству было выпущено более тысячи ракет.