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Группа палеонтологов выяснила, что рогатый доисторический ящер, окаменелости которого были найдены в Нью-Мехико около четверти века назад, является древнейшим видом цератопсид.

После обнаружения данных окаменелых останков исследователи не стали тщательно изучать их, проанализировав кости лишь поверхностно. Недавно же специалисты решили рассмотреть эти окаменелости более детально, выяснив, что речь идет о совершенно новом виде рогатых динозавров, получившем название менефицератопс.

Палеонтологи смогли изучить не только тазовые кости и ребра древней рептилии, но также ее череп и задние конечности. Благодаря радиоуглеродному анализу им удалось выяснить, что данный динозавр обитал на Земле примерно 82 000 000 лет назад, что делает его одним из наиболее ранних цератопсид.

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  • Анна
  • 12.05.2021
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