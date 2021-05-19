В российских регионах учащаются случаи нарушения требований СнаПиН комбинатами школьного питания, однако поставщики регулярно уходят от ответственности.

В качестве примера можно привести инцидент, произошедший в самарском МБУ «Школа №75». В январе там было зафиксировано массовое отравление. Пострадало 24 ребенка. Согласно официальному отчету, причиной отравления стала норовирусная инфекция. При этом инспекция надзорного ведомства в ходе проверки данного учебного заведения обнаружила золотистый стафилококк.

Стоит отметить, что именно массовые жалобы родителей инициировали проверку Роспотребнадзора. Если бы их не случилось, то стафилококк так бы и не был выявлен. Представители компании попытались обжаловать решение в суде. Они сослались на то, что сведения о таре с пробами и информация о пломбировке отсутствовали в протоколе. Однако суд отклонил данный довод.

Высока вероятность, что представители поставщика не понесут серьезной ответственности. Комбинат просто выплатит штраф и продолжит работать.

Схожая ситуация наблюдается и в других российских регионах, например, в Санкт-Петербурге. Один из крупных поставщиков ООО «ТД Профпит» в конце 2020 года стал фигурантом громкого скандала. В кронштадтской школе №422 произошло массовое отравление. Пострадали более 100 детей. Надзорное ведомство вынесло комбинату временный запрет на работу. Но компания продолжила осуществлять деятельность на рынке, сменив название.

На сегодняшний день рынок школьного питания является самым картелизированным в Петербурге. Проверки пищевых комбинатов, которые занимаются организацией питания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, продолжаются.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы узнали, что несколько комбинатов соцпитания вели нечестные торги за государственные контракты. Один из них – АО «Артис-Детское питание». Поставщика уличили в картельном сговоре с семью другими комбинатами, районной администрацией и юридическим бюро. Компания также отделалась штрафами и продолжила функционировать.

Происходящее демонстрирует, что нужно ужесточить российское законодательство. Поставщики должны нести более суровую ответственность за грубые недочеты в сфере школьного питания.