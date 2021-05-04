Основатель криптовалюты Ethereum увеличил свое состояние в 25 раз всего за год. Сейчас на криптовалютном кошельке 27-летнего выходца из России Виталия Бутерина находится более 333 тысяч токенов, что по текущему курсу равно 1,09 миллиарда долларов США.

Ethereum – это вторая по капитализации криптовалюта, которая уступает только биткоинам. 3 мая она резко подорожала с 1440 до 3389 долларов за одну единицу. Причиной такого скачка называют рост популярности DeFi — сервисов на блокчейне Ethereum, которые в ближайшем будущем вполне могут стать альтернативой традиционной финансовой системы.

Бутерин родился и провел первые годы жизни в российской Коломне. В 2000 году родители перевезли его в Канаду. Еще через 11 лет Виталий стал основателем журнала Bitcoin Magazine, который стремительно приобрел популярность. В 2015 появилась и платформа Ethereum – криптовалюты, которую называют одной из наиболее перспективных.