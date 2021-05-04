Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основатель криптовалюты Ethereum увеличил свое состояние в 25 раз всего за год. Сейчас на криптовалютном кошельке 27-летнего выходца из России Виталия Бутерина находится более 333 тысяч токенов, что по текущему курсу равно 1,09 миллиарда долларов США.

Ethereum – это вторая по капитализации криптовалюта, которая уступает только биткоинам. 3 мая она резко подорожала с 1440 до 3389 долларов за одну единицу. Причиной такого скачка называют рост популярности DeFi — сервисов на блокчейне Ethereum, которые в ближайшем будущем вполне могут стать альтернативой традиционной финансовой системы.

Бутерин родился и провел первые годы жизни в российской Коломне. В 2000 году родители перевезли его в Канаду. Еще через 11 лет Виталий стал основателем журнала Bitcoin Magazine, который стремительно приобрел популярность. В 2015 появилась и платформа Ethereum – криптовалюты, которую называют одной из наиболее перспективных.

Вам может понравиться

Лукашенко лишил званий 80 силовиков за дискредитацию армии

80 экс-сотрудников силовых структур Беларуси указом президента Александра Лукашенко лишены званий за «дискредитацию чести и достоинства военнослужащих». Пресс-служба главы государства отметила, что это связано с протестами, начавшимися в стране в

Китайские ВМС получили подлодку с ракетой для поражения целей в любой точке США

Новая подводная лодка 094A «Цзинь», которая поступила на вооружение китайских ВМС, станет серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Все дело в том, что эту субмарину вооружат ракетами JL-3, способными стереть США

Полиция ФРГ раскрыла крупнейшую в мире сеть с детским порно в даркнете

Немецкие правоохранители вскрыли в даркнете крупную сеть которая распространяла детскую порнографию. Сообщается, что она работала по всему миру и включала в себя больше четырехсот тысяч участников. Федеральное ведомство по уголовным
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |