Военная разведка Польши призывает отыскать людей, разместивших в Интернете секретную информацию о постройке новых баз рядом с границами РФ и Белоруссии.

Лукаш Мазевский, журналист из Польши, ранее указал на то, что в Сети появились данные о создании страной нескольких военных объектов, которые будут использоваться Центром распознавания и поддержки РЭБ. Мацей Матысяк, экс-замглавы польской контрразведки, отметил, что Варшава тем самым открыто призналась, что строит разведывательные центры и комплексы радиоэлектронного наблюдения возле России.

В опубликованных файлах указывается, что базы будут построены на направлениях Ружан – Ольштын – Белосток, неподалеку от российских и белорусских границ. Специалисты отмечают, что в документах представлен полный план работ, что может стать ценной информацией для разведчиков других стран. Все это может привести к новым проблемам для польской разведки в ближайшем будущем.